"الأونروا": نسعى للحصول على 1.6 مليار دولار لتغطية احتياجات اللاجئين

أعلنت وكالة الأمم لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، أنّ الوكالة تسعى للحصول على 1.6 مليار دولار من المجتمع الدوليّ خلال عام 2022، لتغطية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينين.

وأكدت وكالة الغوث، أنّ هذا التمويل سوف يمكنها من تغطية احتياجات الملايين من لاجئي فلسطين، وتأمين الخدمات والبرامج الحيوية المنقذة للحياة لهم، والتي تشمل التعليم والصحة والمعونات الغذائية.

ويشمل الطلب تمويلاً طارئًا إضافيًا لـ"الأونروا" لتلبية الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن الأزمات في غزّة والضفة الغربية، وسوريا ولبنان، وفق "الأونروا".

يذكر أن الوكالة أعلنت في بيان لها أنها تواجه عجزًا ماليًا يقدر بحوالي 114 مليون دولار، وأن العجز المالي سيكون له تأثير سلبي على المصاريف التشغيلية بما فيها رواتب شهري نوفمبر وديسمبر.