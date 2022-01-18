"إسرائيل" توافق على صفقة لشراء غواصات نووية من ألمانيا

كشفت صحيفة ذا ماركر العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الوزارية "الإسرائيلية" لشؤون التسليح صادقت على صفقة لشراء غواصات نووية من ألمانيا أول من أمس.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن ألمانيا ضاعف من ثمن الـ3 غواصات ستزود بها "إسرائيل".

ووصفت المصادقة على هذه الصفقة بـ "الفضيحة"، لأن حكومة الاحتلال لم تعلن عن رفع ثمن الغواصات، كما أنها لم تبلغ "الكنيست" بالأمر.

ويأتي ذلك قبل أسبوع من تصويت الحكومة "الإسرائيلية" على تشكيل لجنة تحقيق رسمية حول قرار رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، بشراء 3 غواصات من دون إشراك وزارة الجيش بالقرار.

وحصلت إسرائيل على غواصتين من الثلاث، فيما يتوقع حصولها على الغواصات الثلاث الأخرى بحلول نهاية العقد الحالي، وستحل مكان غواصات تم شراؤها في العام 2000.

وكانت وقعت كل من "إسرائيل" وألمانيا، في العام 2017، على مذكرة تفاهمات لشراء الغواصات الثلاث الجديدة، وثمنها 1.8 مليار يورو، ستمول الحكومة الألمانية 600 مليون يورو منها، أي أن "إسرائيل" كانت ستدفع 1.2 مليار يورو.