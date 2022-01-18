"كوخافي" يصدر تعليمات جديدة لوحدة "إيغوز"

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي أصدر تعليمات جديدة لوحدة "إيغوز" التي قتل منها ضابطان قبل أيام عن طريق الخطأ.



وبحسب للصحيفة العبرية، أصدر كوخافي قراراً لوحدة "إيغوز" العسكرية بالعودة لاستئناف التدريبات على الفور، بعد مقتل الضابطين "قائدي السرايا" أوفيك أهارون وإيتامار الحرار بإطلاق نار عن طريق الخطأ.

وفتحت شرطة الاحتلال تحقيقاً مع الضابط الذي تسبب في مقتل الضابطين من وحدة "إيجوز" بلواء "الكوماندو" في قاعدة "النبي موسى".



وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس الماضي، مقتل ضابطين إسرائيليين في تبادل لإطلاق النار في قاعدة "النبي موسى" قرب مدينة أريحا بالضفة المحتلة.