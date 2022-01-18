"الجهاد" تهنئ النائب العام بغزة محمد النحال بمناسبة توليه المنصب الجديد

قدمت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، التهاني للنائب العام المستشار محمد النحال بمناسبة توليه المنصب الجديد.

وقد ترأس وفد حركة الجهاد عضو المكتب السياسي للحركة أ. خالد البطش، والقيادات في الحركة الشيخ خضر حبيب، والأستاذ محمد الحرازين، والأستاذ داوود شهاب.

من جانبه قدم عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الأسلامي أ. خالد البطش التهاني للنائب العام بالتهنئة لتوليه المنصب الجديد، متمنياً من الله -عز وجل- له العون على تحمل الأمانة.

وبارك القيادي البطش جهود النحال في خدمة المجتمع، مثمناً الدور الهام الذي تقوم به النيابة العامة في الحفاظ على النظام العام وفرض سيادة القانون.

وأكد القيادي البطش على أهمية التعاون المشترك بين النيابة العامة وفصائل المقاومة في استتباب الاستقرار المجتمعي، مضيفاً أن النظام العام الذي تقوم به النيابة العامة يحفظ جبهتنا الداخلية، والتي هي حصن وحامية لظهر المقاومة.

بدوره أكد د. محمد النحال على تمتين الجبهة الداخلية، وتعزيز التوافق على الإجماع الوطني، والامتثال لسيادة القانون، وإنفاذ القرارات القضائية، وإجراءات النيابة العامة بحق العابثين بأمن المواطنين، والحرص على السلم الأهلي؛ في سبيل تعزيز الاستقرار المجتمعي، وتمتين الجبهة الداخلية، وتوطيد العلاقة بين المؤسسة الرسمية وفصائل المقاومة.

فيما شدد الطرفان على ضرورة التعاون المشترك والجاد لترسيخ حالة الأمن والاستقرار، واستمرار الجهود لملاحقة كل من يسيء استخدام سلاح المقاومة خلافاً للقانون، واتخاذ الإجراءات العقابية التنظيمية بحق المخالفين، بجانب الإجراءات الجزائية التي تتخذها النيابة العامة.