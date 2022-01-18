بيت حانون يزيد متاعب الشاطئ بثلاثية نظيفة

زاد اتحاد بيت حانون الرياضي، من متاعب خدمات الشاطئ، بعد الفوز عليه (3/0)، اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي أقيم على ستاد خانيونس، تنفيذاً للعقوبة الموقعة على الشاطئ من قبل اتحاد الكرة.



وبهذا الفوز تقدم اتحاد بيت حانون للمركز الرابع برصيد 12 نقطة، بينما ظل الشاطئ كما هو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.



هاجم الشاطئ منذ البداية عبر محمد الرواغ وسليمان العبيد، لكن بيت حانون كان فعالاً، ورد على محاولات الشاطئ بهدف أول للاعب عبد الرحمن وشاح من ركلة جزاء.



حاول الشاطئ العودة، لكن الفريق تلقى صدمة ثانية، بهدف للاعب عماد السماعنة، لينتهي الشوط الأول بتقدم بيت حانون (2/0).



في الشوط الثاني، حاول الشاطئ العودة في النتيجة، لكن بيت حانون رد بالقاضية، عبر الهدف الثالث للمهاجم عاهد أبو مراحيل، من تسديدة قوية من داخل المنطقة.



وبعد الهدف حاول الشاطئ، ولاحت له أكثر من فرصة، لكن غلب عليه التسرع، لتبقى النتيجة على حالها.



