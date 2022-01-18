الأوقاف لـ"فلسطين اليوم": قرار نهائي من السعودية لاستئناف موسم العمرة خلال الأيام المقبلة

كشف وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في رام الله حسام أبو الرب، عن نتائج الاجتماع الذي جمع الوزير حاتم البكري والسفير السعودي للمملكة العربية السعودية في عمان نايف بن بندر السديري ، صباح اليوم الثلاثاء، لمناقشة الترتيبات الخاصة بـ"موسم العمرة".

وقال أبو الرب خلال حديث لـ"فلسطين اليوم"، إن " وفد من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية برئاسة الوزير حاتم البكري بحث خلال لقائه نايف بن بندر السديري السفير السعودي للمملكة العربية السعودية في عمان الترتيبات المتعلقة بموسم الحج والعمرة للموسم الحالي"، مبيناً أن السفير السديري أبدى ترحيبه بالطلب الفلسطيني واعداً بتذليل كافة العقبات أمام استئناف الموسم.

وأشار إلى أن الوزارة، طلبت من السفير السماح للفلسطينيين بإداء موسم العمرة على جواز السفر الفلسطيني من خلال شركات الحج والعمرة الفلسطينية، متوقعاً إصدار المملكة السعودية قرارها النهائي بشأن استئناف موسم العمرة في فلسطين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الوزارة في نهاية اجتماعها اتفقت على استمرار اللقاءات التشاورية ووضع آليات عمل منظمة تكفل خدمة المعتمرين وحماية حقوقهم، في حال إنهاء الإجراءات التقنية التي تعيق خروج المعتمرين إلى المملكة العربية السعودية.

وفي شهر أغسطس/ آب 2021، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن بدء استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجياً

وأوضحت الوزارة أن معتمري الخارج، عليهم إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من بلدهم الأم ضمن مسوّغات طلب أداء المناسك، مع اشتراط أن تكون اللقاحات معتمدة في المملكة أي " فايزر-بيونتيك، وأسترازنيكا، ومودرنا، وجونسون أند جونسون"، إضافة إلى ذلك على معتمري الخارج الالتزام بالحجر الصحي المؤسسي.

ولفتت الوزارة إلى أنها ستعمل بالتنسيق مع الوزارات المختصة على تحديد الدول التي يصل منها المعتمرون وأعدادهم بصفة دورية وفق تصنيف الإجراءات الوقائية.