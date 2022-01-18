شقيق الأسير أبو حميد: الوضع الصحي للأسير ناصر ما زال خطيراً 

أفاد ناجي أبو حميد شقيق الأسير المريض ناصر أبو حميد، اليوم الثلاثاء، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الطبيب المشرف على حالة ناصر، وأفاده بأن وضعه الصحي ما زال خطيرا حتى اللحظة.



وأوضح ناجي، أن المشكلة الرئيسية في حالة ناصر حسب ما أفاد الطبيب المشرف على حالته، هو انسداد مجرى التنفس في الرئتين بسبب كثرة السوائل الموجودة في المجرى وإفرازات تغلق المجاري الهوائية.

وبيّن الطبيب أنهم اعتقدوا مع الوقت أنه ستخرج هذه السوائل عن طريق السعال، ولكن ناصر ضعيف جدا وإلى الآن لا يقوى على السعال، وفي حال لم يتم إزالة هذه السوائل سيتم إجراء عملية جراحية لفتح الرئتين.

وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسير المريض ناصر أبو حميد في العناية المكثفة في مستشفى "برزلاي" الاسرائيلي.

يُذكر بأن الحالة الخطيرة التي وصل اليها ناصر سببها الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء) وعدم إعطاء العلاج المناسب بالوقت المناسب، وناشدت العائلة كل الجهات المسؤولة التحرك العاجل والفاعل لإنقاذ حياة ابنها، وكذلك دعوة جماهير شعبنا المعطاء الإستمرار في الإسناد الشعبي لإجبار الاحتلال على إطلاق سراح ابنها ناصر.