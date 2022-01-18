يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الإخباري العديد من المواضيع المهمة للمتابعين، والتي يبحثون عنها باستمرار، ومن هذه المواضيع الذهب والعملات وغيرهما، وفي هذا المقال نقدم لكم أسعار الذهب في سوريا، وهو من الموضوعات الهامة التي يبحث عنها السوريون والعرب باستمرار.

أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 18 -1- 2022

تراجعت أسعار الذهب في سوريا اليوم، الثلاثاء 18 يناير/كانون الثاني 2022، هامشيًا، تزامنًا مع هبوط المعدن النفيس في البورصات العالمية.

أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 18 -1- 2022

سعر جرام الذهب عيار 24

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، إلى نحو 146.851 ألف ليرة (58.46 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

ونزل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) عند فتح تعاملات الثلاثاء في سوريا، إلى نحو 128.498 ألف ليرة (51.15 دولار).

أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 18 -1- 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا صباح تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى نحو 110.140 ألف ليرة (43.85 دولار).

الذهب الاقتصادي

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في سوريا اليوم الثلاثاء، فقد انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 85.664 ألف ليرة (34.10 دولار).

أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 18 -1- 2022

سعر الأوقية الذهب

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء، خلال التعاملات المبكرة، تراجعًا إلى نحو 4.567 مليون ليرة (1818 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب

و بلغ سعر الجنيه الذهب في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء في سوريا، نحو 1.027 مليون ليرة (409.23 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وتراجعت أسعار الذهب عالمياً اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث يبحث المستثمرون عن أدلة بشأن الجدول الزمني لرفع سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي من اجتماع سياسته الأسبوع المقبل