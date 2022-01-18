الاحتلال يفرج عن شاب من القدس شرط الإبعاد

أفرجت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عن شاب من حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة، بشرط الإبعاد المنزلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال أفرجت عن الشاب عبد لله صالحية (22 عامًا)، شرط الإبعاد المنزلي لمدة ثلاثة أيام، وغرافة مالية تقدر بـ 500 شيقل.

وقالت أمل صالحية والدة الشاب عبد الله : "إن قوات الاحتلال اعتقلت ابني عبد الله أمس لمجرد قيامه بتصوير حصار قوات الاحتلال لمنزلنا في الشيخ جراح والاعتداء علينا ومحاولة إخراجنا منه، واليوم أفرجت عنه شرط إبعاده عن منزلنا لثلاثة أيام بغرامة 500 شيقل".

وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت الشاب عبد لله مع خمسة آخرين خلال حصار عائلة صالحية في منزلها في حي الشيخ جراح لمجرد قيامهم بتصوير اعتداءات الاحتلال بحق العائلة.