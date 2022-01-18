اجمل أسماء لعبة ببجي مزخرفة عربية واجنبية 2022

اجمل اسماء ببجي مزخرفة عربية واجنبية 2022، لعبة ببجي هي لعبة قتالية الكترونية وعلى الرغم من حداثة عهدها فقد صدرت في العام 2017، إلا أنها استطاعت جذب الملايين من كافة انحاء العالم، وقد نالت اللعبة شهرة وشعبية كبيرة في الوطن العربي خلال فترة قصيرة، وحازت على اعجاب البنات والشباب بمختلف اعمارهم، واليوم من خلال مقالنا التالي سنعرض عدد كبير من الاسماء المزخرفة للعبة ببجي، فتابعونا.
الكثير من عشاق لعبة الببجي يبحث عن اسماء مميزة تلفت انظار المنافسين، وان تكون معبرة عن شخصية اللاعب واسلوبه اثناء اللعب، وفي هذه الفقرة سنعرض للاعبي ييجي مجموعة من الاسماء مزخرفة وجذابة ليجد كل شخص الاسم الذي يبحث عنه.
اسماء ببجي مزخرفة عربي
بـرزان☪︎.
گوجيً.
هــوٌلــاس.
تغلبني.
المرعب.
مۘــڶــﮪــمۘــٰٱ̍ۏې.
مـكـامـش ツ.
★سہنيہكُہرز★
الأسطوره.
aغضبانa.
حناش.
『أبن』ألعقدة.
مـكـامـش ツ.
حُنَيَنَُه.
ابلع § لك.
الحوت.
〆الملكه.
꧁༒☬اسمك☬༒꧂.
منونة.
ᕦ(ò_óˇ)ᕤ اسمك.
سہكُہوريہ
نۣۗہكۣۗہدُيۣۗہهۣۗہ.
موسوي.
◥ᖫاسمكᖭ◤.
وــّهم.
☁✨اسمك✨☁.
ايفان.
جينرال.
ٲٳسسسوَ(TXT).
Мафия.
هازارد.
أمہ كہيہأن.
☆مجرمه♧.
دموع.
ابلع § لك.
ツ الجلادツ.
النسرツ.
ڪيـَٰــكـُُـٰهہ.
اسماء ببجي مزخرفة انجليزي
ĐàŔkツCÀMPER
꧁༺ß༻꧂
MOJREM
〆KTG๛HAMODAツ
•● athoOry
– нємo .. ]
༒єℓ нιттℓєя༒
꧁༒☬Rami☬༒꧂
◥꧁དβαd°₳s§ཌ꧂◤
¦≈¦≈¦ śњǿśњǿ ≈
F๖ۣۜℜΘSTKILLE๖ۣۜℜ⚠
ツm『MUSAP』
◥꧁དDevilツDadཌ꧂◤
M U N A.
꧁༒༻☬དཌ☬༺༒꧂
ßãđßóÿ.
ÆツRONIT
DEADPØØL
kdkenen:D]
爱TⒺ乙Ⓐ爱
RAY.
{ấḑēĿ
BŁΛCKŠTØŔM
HAIDAR.
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
Mr.devil.
⫷やU๖ۣۜßǤ⫸
▥φU฿G?
๓ฮℓő๑őќฮ
꧁༒☬sunny☬༒꧂
๕ۣۜZΞUS™.
꧁༒☬star☬༒꧂
DEADPØØL.
SOUL々MORTAL.
꧁•TBlackShouT•ᴳᵒᵈ꧂
J҉O҉K҉E҉R҉.
MVG•Ｎム丂ㄒㄚ.
ཧᜰ꙰ꦿ➢ShozT.
мάņọọĻђ.
ĐàŔk Š0ūŁ.
ĐàŔkツCÀMPER.
༒☬〖ℳℜ〗 ℜoͥᴍaͣnͫ73☬༒.
Death▄︻̷̿┻̿═━一.
Xx-DΞΛDSH0T-xX.
•Who Am I•.
乡GT乡 δΣΔδLΟζK.
BŁΛCKŠTØŔM.
◥꧁Timber꧂.
GãñgMástêr.
BIGBO$$.
ßãđßóÿ.
fᏒᎬᎪᏦᎽ fᎥᎶhᏆᎬᏒ.
乡ẁ́ ò́ l̀́ v̀́ à́ r̀́ è́ ǹ́乡
SkULL༒CruSHeR.
$VANSH• DEVGUN$.
ཧᜰ꙰ꦿ➢Iήsͥⱥnͣeͫ.
B!t¢h k!||€r.
Ethan_Hunt.
BEANER-KÏĎ.
Саид.
H¥DRA | GÜJJĀR.
SkULL༒CruSHeR.
C̸r̸o̸s̸s̸e̸d̸.
V€N0M✓.
꧁༒☬sultan☬༒꧂.
[PUBG]多SHROUD.
.-.Ẹyẹwẹẹρiиĝ.-.
⚔B O S S ⚔.
•×_yOuR_dAdAy_×•.
Łiƒẹ iş bẹάựτiƒựl.
IήsͥⱥnͣeͫツVⱥnsђ.
CRAZY#♧KILLER.
✘έή-✘έήόмόŕρħ.
ĐàRkÇlöwn•ツ.
꧁༒☬M̷O̷N̷S̷T̷E̷R̷☬༒꧂.
Тне_Ряо.
Warrior丈Ninja.
☆RĀMBØ☆.
須•DⴽΛGΘΠ•須.
SHI€LDULTRON▄︻┻═┳一.
♜fιяє♛㉺ℓєgєи∂.
◥꧁དDevilツDadཌ꧂◤.
₦ɆØ₦ ₩₳ɌɌƗØɌ.
★彡[ᴅᴇᴀᴅ ᴋɪʟʟᴇʀ]彡★.
༒☬〖ℳℜ〗☬Ravi.
꧁༒♛King ♛༒꧂.
ĐàRkÇlöwn•ツ.
ᴅʏɴᴀᴍɪᴄ⚚ᴅᴛᴍ.
TBS๛「ViiPeRz」ツ乛.
꧁༺tℝmΐŇatØr༻꧂.
H¥DRA︽乙EUS.
ㄒ丂卂尺-HITMAN.
AĐITYAシĐÈVÎŁ.
➢NooBツ NITISH.
★彡Dҽɑժʍɑղ☠.
☆♧ĶĮŁŁ☠ËŅËMÝ♧☆.
KĞF~BØÝŠ.
DÊÅTH 🙂 STRØKE.
TM ツ DROGON.
BØT乄$LâЧЗГ乡MOiN.
THÊgødfáth3r.
SNIPERツGOD.
꧁༺❃ȾȟE͠ ༒₦ɨℭ₭❃༻꧂.
Black panther▄︻┻═┳一.
اسماء ببجي مزخرفة 2022
نقدم لكم مجموعة من أجمل اسماء ببجي 2022 مزخرفة بطريقة احترافية، وكلها أسماء مقبولة من لعبة PUBG عند تسجيل أكونت جديد:
MR.7RB.
DÊÅTH 🙂 STRØKE.
♧♤CřãŻ ¥kï//£r.
ᙢ☯尺ｲﾑﾚ 丂❍μﾚ.
kill_monger.
€¥£S.
F0rtn1t3 1s T3rr1bl3.
बापッआया.
THÊgødfáth3r.
EUΞ々『BantaL』乛.
$ÜDE$HIήsͥⱥnͣeͫ.
Iπ¢[email protected]@b€.
៚3Kills៚INKER.
Warrior丈Ninja.
Ꝅ ๑ ℜ ⅅヅᶳʱ.
H£ŁŁ๛.
DeͥαtͣhͫҜiller.
ηgͥǝnͣtͫod.
꧁⚔༒☬Kawan•Λkre☬༒⚔꧂.
ツTiger♰YourNameツ.
IήsͥⱥnͣeͫWàrríōrÆdįtÿæ.
ᴀϙᴜᴀ㊌ᴠᴇɴᴏᴍ.
Mr.stiratelь.
ཧᜰ꙰ꦿ➢₦il彡.
H¥DRA | GÜJJĀR.
TBS๛「ViiPeRz」ツ乛.
ǤℊɨƬƔℓℜØ.
V€N0M✓.
~ ¦ i ƒσяgαvẹ навyiвi.
Vΐ℘er.
ツTiger♰YourNameツ.
Vΐ℘er.
✘έή-✘έήόмόŕρħ.
彡EAGLE彡RON.
C̸r̸o̸s̸s̸e̸d̸.
Mr.stiratelь.
$VANSH• DEVGUN$.
SΞΝSΛ1D.
『GM』WaRdenLF.
BEANER-KÏĎ.
TM ツ DROGON.
BlackDeath99.
Iπ¢[email protected]@b€.
₦℮ṽ℮ɍȾȟ℮₤℮ŝŝ.
父J҉O҉K҉E҉R҉.
㊙H̶a̶c̶k̶e̶r̶一.
꧁•PtriDiha•ᴳᵒᵈ꧂.
غونجآ Śöź.
IND✓Aditya.
ツмαχαιя࿐.
вяσωиωσℓf.
◥꧁དβαd°₳s§ཌ꧂◤.
ιи¢яє∂ιвℓє.
XxGoldenWariorxX.
ཧᜰ꙰ꦿ➢₦Ї₦ℑ₳ ༒.
♛ᴿᴼᵞᴬᴸ꧁ĂĹĨ꧂™.
ĐØĐ彡pHØeNîx.
A メ W ツ.
◥꧁དJong-Taཌ꧂◤.
HuNg®¥ K¡LL€r.
Ｓㄚ 么 乙 ツ.
SOUL々KILĒR✓.
Iήsͥⱥnͣeͫ.
⚔BadAss⚔.
乡ŁION 乡Name.
-¦ мαи ~ univeяse ¦-.
꧁༒☬Bad☬Boy☬༒꧂.
★彡[ᴅᴇᴀᴅ ᴋɪʟʟᴇʀ]彡★.
ĐàŔk々 Evil.
爱TⒺ乙Ⓐ爱.
المرعب.
☆RĀMBØ☆.
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂.
꧁࿇Ðɑʀҟshadow࿇꧂killer.
ズひ⊹卄ひ刀乇尺シ.
SHiELĐツVENOM.
◥ᖫℭяαŸ༒₭ɨllǝ℞ᖭ◤
الزعيم
Iήsͥⱥnͣeͫ°
★彡[ᴅᴇᴀᴅ ᴋɪʟʟᴇʀ]彡★
₦ɆØ₦ ₩₳ɌɌƗØɌ
فرقد
ĐàŔkツ๛【MANO】
◥ ツ الجلادツ ◤
戈NoisY人人BoY戈
☁✨爱Sηιρєz爱✨☁
ĐàŔkツCÀMPER
El3MED
☆الجلاد ♧
द्रोणཧᜰ꙰ꦿ➢हर्ष
ツ العنقاء ツ
huᏁᏆᎬᏒ
Hydra. | dynamo
|✘|๖ۣۜƊrͥนgͣsͫter❥™||
ツEQZツHattori
≪ĐàŔk➢ØqhŸ≫
اسماء ببجي مزخرفة للبنات
للفتيات اللواتي يعشقن لعبة الـ PUBG، فانتي بحاجة إلى اختيار اسم جديد من مجموعة اسماء بنات ببجي مزخرفة التي ستجذب انتباه اللاعبين خاصة إذا كنت محترفة ومن بينها الأسماء التي اخترناها لكن هي كالآتي:
ملوـوكـه ^_^.
ッ♛ملُگة الُبۆتات♛气
꧁༒♛Queen ♛༒꧂
Ƨtylo ßabııe
༺ṨήiͥpeͣrͫJⱥmes☘༻ ✨︻デ═一
MR. Beat Ur A$$
Pʀɩŋcɘss
GHøsT々๕ۣۜ[email protected]™
L♥o♥v♥e♥
༄༂S•K༂࿐
◥₭ɨllǝ℞ᖭ༒ᖭh℞ɨdhä℞◤
Ꭰrนgͥຮtͣeͫr
♜fιяє♛㉺ℓєgєи∂
psy͡ ͡° croot
♕dεv¡ł⚦
చaℝordsﾂ
TBS๛「lEMz」ツ乛
GiggleFluff
༒☬SÅTÁÑ☬༒
иαиι ραяι
×Ãssässîñ×Sàm×
Qüęęn
彡EAGLE彡RON
꧁༺ℜ₳GHUℜ₳ℑ༻꧂.
࿙༻ᏃᎾᎷᏰᎥᎬ༺࿚.
ᴅʏɴᴀᴍɪᴄ⚚ᴅᴛᴍ
IήsͥⱥnͣeͫツVⱥnsђ
♧♤CřãŻ ¥kï//£r
Naͥveͣeͫn
SHiELĐツVENOM
☀DeͥαtͣhͫҜiller
ダAƵΣダ.
꧁༒⪨ℇⱢ℘ɨℜΔイᗑ⪩༒꧂.
`.. đяeαм – life ..~.
༺₳ʊ༻.
✘έή-✘έήόмόŕρħ.
βυłıı chørıı.
Ħ¥ĐŘΔタGØĐ.
ǤℊɨƬƔℓℜØ.
Špicÿ Girł.
ßàbå ķî pŕîņćèx.
Qüęęn.
ďäďÿ ṗŕïńċệṩ.
¦.¦ ĵǿǾĵǿ..».
H¥DRA.
اسماء ببجي بنات فخمة
نقدم لكم أفضل باقة اسماء ببجي بنات فخمة لجميع البنات لاستخدامها كأسماء فريدة في لعبة ببجي موبايل:
βÃβЎ ĎỖĹĹ
♥p♥r♥i♥n♥c♥e♥s
CʜocʞʟʌTy Gııʀʟ
Dʌŋgəʀou’x Quəəŋ
IŊterŋatııoŋal ǷwįȠçǯzx
βακκ βακκ ςυəəπ
ÏŋȠoceṉṭ Priŋčęǯǯ
حورية البحر
الياقوتة
فتاة المراعي
ڇۋڇۋ ‘ۦ
ميہٰﮱۅشہٰﮥ ‘ۦ
بنت مشكله
جولييت
صدى الآهات
ملكة السلام
أميرة بأخلاقي
ملكة البحيرة
بنت السلطان
القناصة الذكية
صمت وكبرياء
الجوهرة المفقودة