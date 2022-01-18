راصد جوي يحسم الجدل بشأن موعد وكثافة الثلوج في فلسطين

حسم الراصد الجوي قصي الحلايقة اليوم الثلاثاء18/1/12022 الجدل بشأن امكانية تساقط الثلوج على جبال الضفة المحتلة ، وخاصة في ظل الانخفاض الكبير على درجات الحرارة .

وقال حلايقة ان تأثير المنخفض الجوي يبدأ بزخات متقطعة من الثلوج فوق القمم العالية عصر ومساء الأربعاء، تطال ليلاً الجبال حول 800م في الضفة، مصحوبة بهبات شديدة من الرياح.

وبين الحلايقة ان تراكمات الثلوج قد تحدث لبضعة سنتمترات في بعض المناطق ( خاصة التي تكون محظوظة بالحصول على هطولات جيدة حينها، نتيجة الطابع المحلي للهطول ليلة الأربعاء/ الخميس.

وتابع: يضعف الهطول حول منتصف ليل الأربعاء ، الخميس ويحدث الانجماد صباح يوم الخميس القادم.