سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية

يشهد سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 18/1/2022، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية.

أسعار جرام الذهب في السعودية

أسعار جرام الذهب اليوم 2022/01/18

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 218.83 58.35

سعر جرام الذهب عيار 22 200.59 53.49

سعر جرام الذهب عيار 21 191.47 51.06

سعر جرام الذهب عيار 18 164.12 43.77

سعر جرام الذهب عيار 14 127.65 34.04

سعر أونصة الذهب بيع 6,806.25 1,815.00

سعر أونصة الذهب شراء 6,810.00 1,816.00

سعر كيلو الذهب عيار 24 218,826.56 58,353.75

سعر جنية الذهب 8ج عيار 21 1,531.79 408.48

سعر جنية الذهب 8ج عيار 22 1,604.73 427.93

سعر جنية الذهب 8ج عيار 24 1,750.61 466.83

سبيكة الذهب عيار 24 اوقية 6,806.25 1,815.00

سعر سبيكة الذهب 5 اوقية 34,031.25 9,075.00

سعر سبيكة الذهب 10 اوقية 68,062.50 18,150.00

أسعار شراء سبائك الذهب 999.9

تاريخ البيانات 2022/01/18

إحجام سبائك الذهب ريال دولار

سبيكة ذهب 1 جرام 251.65 67.11

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 607.24 161.93

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,181.66 315.11

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 2,330.50 621.47

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 4,573.48 1,219.59

سبيكة الذهب نصف أونصة 3,614.12 963.77

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 7,085.31 1,889.42

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 11,324.27 3,019.81

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 22,582.90 6,022.11

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 2,807.58 748.69

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 224,778.64 59,940.97

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 112,422.14 29,979.24

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في هبوط عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18

2022-01-18 218.83 200.59 191.47 164.12

2022-01-17 219.19 200.92 191.79 164.39

2022-01-16 219.19 200.92 191.79 164.39

2022-01-15 219.19 200.92 191.79 164.39

2022-01-14 219.67 201.36 192.21 164.75

2022-01-13 220.03 201.70 192.53 165.02

2022-01-12 219.55 201.25 192.11 164.66

أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية

بيع مستعمل شراء جديد

الوحدات ريال ريال

عيار 24 213.83 243.83

عيار 22 195.59 230.59

عيار 21 186.47 223.47

عيار 18 159.12 199.12