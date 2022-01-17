سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 18 يناير 2022 ، شهد سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية، استقرارا لدى السوق الموازية غير الرسمية السوداء.

وفي هذه المقالة سيرفق لكم فريق "فلسطين اليوم" اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الليرة السورية لليوم الثلاثاء، وخاصة سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة السورية.

سعر الدولار في سوريا اليوم

استقر سعر الدولار في سوريا اليوم ، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 3585 ليرة للشراء، و3620 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

هبط سعر اليورو مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم ، عند4088 ليرة للشراء، و4133 ليرة للبيع.

كما تراجع سعر الجنيه الإسترليني في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل 4893 ليرة للشراء، و4951 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

تباين سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) اليوم، وهبط سعر الشراء إلى 954 ليرة، بينما استقر سعر البيع عند 966 ليرة.

كما هبط سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلا 973 ليرة للشراء و986 ليرة للبيع.

وتراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم الإثنين، نحو 11869 ليرة للشراء، و12010 ليرات للبيع.