سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 18يناير 2022، ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الثلاثاء 18 يناير/كانون الثاني 2022، مستهل تعاملات سوق النقد غير الرسمية (السوداء).ال

وفي هذه المقالة سيرفق لكم فريق "فلسطين اليوم" اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الليرة السورية لليوم الثلاثاء، وخاصة سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة السورية.

سعر الدولار في لبنان اليوم

تراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 24800 ليرة - 24900 ليرة لكل دولار.

سعر الدولار في البنك المركزي

احتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه لاستيراد بعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي.

مصرف لبنان المركزي

في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن مصرف لبنان المركزي، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

وبات الحدّ الأدنى للأجور أقل من 23 دولارًا، بينما تواصل أسعار الوقود، والعديد من السلع الأساسية، التي لم تعد مدعومة من قبل السلطات، قفزتها في السوق المحلي.

ويواجه الاقتصاد اللبناني تراجعا منذ 2019 بعدما أدى تراكم الديون وأزمة سياسية إلى دخول البلاد في أسوأ أزمة تشهدها منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في 1975 واستمرت حتى 1990.