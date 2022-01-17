"الفيفا" يكافئ رونالدو على إنجازه الفريد في 2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:19 م
17 يناير 2022
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اختتم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حفل جوائز "الأفضل"، اليوم الإثنين، بمنح الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، جائزة تقديرية خاصة.

وحرص الفيفا على تكريم صاحب الـ36 عاما بعد إنجازه الفريد في 2021، بتجاوزه الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية برصيد 115 هدفا.

وبخلاف باقي الفائزين، كان رونالدو الحاضر الوحيد بمقر الحفل، حيث تسلم الجائزة من جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، قبل أن يعبر عن سعادته بالجائزة، قائلا عنها "جائزة جميلة".

وتواجد رونالدو في تشكيل العام من الفيفا، إلى جانب الثلاثي "ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) وروبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) وإيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند).

 

وحصد ليفاندوفسكي لقب أفضل لاعب في العالم عام 2021، متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي والمصري محمد صلاح، جناح ليفربول.

 

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