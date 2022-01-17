طالع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي الثلاثاء 18 يناير 2022

تباين سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022 مقابل الدينار العراقي، في بورصات المحافظات وشركات الصرافة.

سعر الدولار اليوم في صرافات العراق

وسجل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد، نحو 1475 دينارا للشراء، و1485 دينارا للبيع.

وعلى شاشة البنك المركزي في العراق سجل الدولار نحو 1460 دينارا، وهو السعر الذي تشتري به البنوك الدولار.

بينما تبيع البنوك، الدولار للمواطنين، بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

ويختلف سعر الدولار في العراق بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد) وبين باقي البورصات في المحافظات الأخرى بهامش بضعة دنانير صعودا أو هبوطا.

وسجل سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح ببغداد 1481 دينارا، بينما سجل في بورصة الحارثية نحو 1481.25 دينار.

وفي بورصة البصرة سجل سعر صرف الدولار 1481.50 دينار، وفي بورصة السليمانية سجل الدولار نحو 1472.5 دينار، وهو نفس السعر في أربيل.

وفي بورصة دهوك سجل الدولار 1483 دينارا، بينما سجل في الموصل 1482.50 دينار.

وسجل سعر اليورو مقابل الدينار العراقي في تعاملات اليوم نحو 1666.21 دينار للشراء و1668.18 دينار للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني أمام الدينار العراقي 1994.11 دينار للشراء و1996.35 دينار للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي نحو 388.94 دينار للشراء و389.31 دينار للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار العراقي نحو 397.32 دينار للشراء و397.78 دينار للبيع.

كما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي، نحو 4827.86 دينار للشراء و4836.98 للبيع.