اسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 18-1-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:46 م
17 يناير 2022
أسعار الذهب في الجزائر
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تراجعت أسعار الذهب في الجزائر الثلاثاء 18 يناير/ كانون الثاني 2022، رغم ارتفاع المعدن الأصفر عالميا.

بلغ جرام الذهب عيار 24 في الجزائر في تعاملات اليوم 8174 دينارًا (58.55 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الجزائر مسجلا 7153 دينارًا (51.24 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بالجزائر 6131 دينارًا (43.92 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في الجزائر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4768 دينارًا (34.16 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر نحو 254.619 ألف دينار (1821 دولارًا).

فيما سجل سعر الجنيه الذهب في الجزائر، خلال تعاملات اليوم، نحو 57.221 ألف دينار (409.88 دولار).

 

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