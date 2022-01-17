أسعار الذهب في لبنان الثلاثاء 18 يناير 2022

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في لبنان، الثلاثاء 18 يناير/كانون الثاني 2022، وسط صعود المعدن الأصفر بالأسواق العالمية.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان خلال تعاملات اليوم إلى 88.478 ألف ليرة (58.52 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى 77.420 ألف ليرة (51.20 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان 66.360 ألف ليرة (43.89 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان اليوم، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51.612 ألف ليرة (34.14 دولار).

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 44.239 ألف ليرة (29.26 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان نحو 2,751 مليون ليرة (1820 دولارا).

كما سجل سعر الجنيه الذهب في لبنان قيمة 619,360 ألف ليرة (409.63 دولار).