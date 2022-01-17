اليكم أسعار العملات الرقمية المشفرة الثلاثاء 18 يناير 2022

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022 انخفاضاً حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.05 تريليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 0.68% عن اليوم الماضي.

و تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 39.48%، ما يعادل انخفاض قدره 0.02% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.76% لتسجل نحو 42,839 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.22% لتسجل نحو 3280 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 1.57% لتسجل نحو 486 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 10.79% لتسجل نحو 1.52 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.08% لتسجل نحو 0.9997 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 2.68% لتسجل نحو 143 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 1.98% لتسجل نحو 0.7647 دولار.

انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 2.01% لتسجل نحو 83 دولار.

انخفض سعر بولكادوت (DOT) بنسبة 4.31% لتسجل نحو 26 دولار.