اليكم أسعار العملات الرقمية المشفرة الثلاثاء 18 يناير 2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:29 م
17 يناير 2022
بيتكوين.
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شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022 انخفاضاً حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.05 تريليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 0.68% عن اليوم الماضي.

و تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 39.48%، ما يعادل انخفاض قدره 0.02% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.76% لتسجل نحو 42,839  دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.22%  لتسجل نحو 3280 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 1.57% لتسجل نحو 486 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 10.79% لتسجل نحو 1.52 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.08% لتسجل نحو 0.9997 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 2.68% لتسجل نحو 143 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 1.98% لتسجل نحو 0.7647 دولار.

انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 2.01% لتسجل نحو 83 دولار.

انخفض سعر بولكادوت  (DOT) بنسبة 4.31% لتسجل نحو 26 دولار.

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