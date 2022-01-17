ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا

حصد روبرت ليفاندوفسكي، نجم بولندا وبايرن ميونخ، جائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست"، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



جاء ذلك في الحفل الذي نظمه فيفا، اليوم الإثنين، بمدينة زيوريخ السويسرية.



ويقدم الحفل المذيعة البريطانية ريشمين شودوري رفقة جيرمان جيناس، لاعب توتنهام هوتسبير الأسبق.



وتفوق ليفا على الثنائي، ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وباريس سان جيرمان، ومحمد صلاح، هداف ليفربول والمنتخب المصري.



وبذلك يحافظ النجم البولندي على اللقب للعام الثاني على التوالي، بعدما توج به في النسخة الماضية أيضا.