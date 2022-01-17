هذه الأطعمة تساعد في منع تساقط الشعر

مشكلة تساقط الشعر تعاني منها الكثير من النساء، وهي مرتبطة بالعديد من العوامل من بينها التوتر والإرهاق والمشكلات الصحية والشيخوخة.

مجلة "100 فيمينان" الفرنسية تطرقت في تقرير لها إنّ اتباع نظام غذائي متوازن عامل مهم لتزويد الجسم بشكل عام والشعر بشكل خاص بالعناصر الغذائية التي يحتاجها. وفيما يلي، أفضل 15 نوعًا من الأطعمة التي تحافظ على صحة الشعر وتمنع تساقطه.

العسل علاج طبيعي لتساقط الشعر

وفقًا لدراسة نشرت سنة 2001، فإن استخدام مزيج يتألف من 90 بالمئة من العسل و10 بالمئة من الماء علاج فعال ضد تساقط الشعر. وكل ما عليك فعله هو وضع هذا القناع على شعرك يوميًا لمدة شهر.

السبانخ الغنية بالمعادن

تعتبر السبانخ مصدرا مهما لفيتامين سي والمعادن (الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم) والأحماض الدهنية. وهي غنية بالعناصر الغذائية المفيدة لشعرك.

السلمون من الأسماك الغنية بالأحماض الدهنية

السلمون من الأسماك الغنية بالبروتينات والأحماض الدهنية الضرورية للحفاظ على صحة ألياف الشعر. كما أن هذا الغذاء مفيد جدًا في مكافحة مشاكل الشعر الجاف والمجعّد.

البقوليات تقوي الألياف

للتمتع بشعر صحي، يُنصح بتناول الفاصوليا بانتظام (السوداء والحمراء) والحمص والفول وفول الصويا. توفر هذه البقوليات جرعة جيدة من البروتين لشعرك، خاصة في فصل الشتاء.

الشوفان حبوب متعددة الاستخدامات

يحتوي الشوفان على مغذيات تساعد على الحد من تساقط الشعر، على غرار البروتينات والفيتامينات ب والمعادن (النحاس والزنك).

المحار مأكولات بحرية مضادة للصلع

يعاني الأشخاص المصابون بالصلع من انخفاض مستويات الزنك في أجسامهم. لذلك يبدو أن تناول الأطعمة الغنية بالزنك (مثل المحار) هو الحل الأفضل لتساقط الشعر.

البطاطا الحلوة غنية بفيتامين أ

تساعد البطاطا الحلوة على تجديد أنسجة فروة الرأس ومقاومة تساقط الشعر، وذلك يعود إلى احتوائها على الفيتامين أ والبروتينات والمعادن (الحديد والنحاس).

البيض بروتينات مفيد

يحتاج الشعر إلى البروتين ليكون في صحة جيدة. ولا شيء يضاهي البيض الغني بالبروتينات، الذي يمكنك أكله أو وضعه مباشرة على شعرك كجزء من علاج منزلي.

البازلاء

صحيح أن حبوب البازلاء صغيرة الحجم ولكنها غنية جدا بالعناصر الغذائية، مثل البروتين والفيتامين سي والبيتا كاروتين. بكل بساطة، تحتوي البازلاء على كل ما يحتاجه شعرك.

عشبة النوري البحرية

توفر هذه الأعشاب البحرية التي تستخدم في إعداد السوشي الحديد والبروتين والكالسيوم والمغنيسيوم المفيد للشعر.

المكسرات بأنواعها

تعدّ المكسرات غنية بالأحماض الدهنية والعناصر الغذائية المفيدة للشعر وصحة القلب والدماغ والجلد. ولكن ينصح بتناولها من دون ملح.

جنين القمح

للحصول على شعر صحي وقوي، يوصى بتناول جنين القمح. ويمكنك العثور عليها في شكل زيت أو كمكمل غذائي أو في شكل رقائق. سيوفر لك ذلك جرعة جيدة من الألياف والنحاس والزنك للتمتع بشعر صحي.

الجزر من بين الخضروات التي تكافح جفاف الشعر

إن الجزر مفيد لصحة العينين والشعر. تعمل الفيتامينات أ بشكل خاص على تعزيز إنتاج الدهون، وهي مهمة لمكافحة الجفاف.

بذور عباد الشمس

هل تحلمين بشعر طويل وصحي وقوي؟ ركزي على تناول بذور عباد الشمس التي تزودك بالفيتامينات ب وه والبيوتين والمعادن (المغنيسيوم والزنك والنحاس والبوتاسيوم والكالسيوم) والسيلينيوم والبروتينات.

بعض الزيوت النباتية

من المعروف أنّ زيت بذور اليقطين مفيد لصحة الشعر، هذا بالإضافة إلى زيوت نباتية أخرى مثل زيت إكليل الجبل وجوز الهند التي تحافظ على ألياف الشعر وتعزز نموه.