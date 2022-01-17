محامي الشيخ عكرمة صبري يكشف عن حالته الصحية

كشف خالد زبارقة محامي الشيخ عكرمة صبري، مساء اليوم الإثنين، عن طبيعية الحالة الصحية للشيخ عكرمة بعد اجرائه عملية جراحية أمس الأحد.

وقال زبارقة، خلال تصريحات صحفية إن "الشيخ عكرمة صبري خرج من غرفة العمليات في مستشفى "هداسا"، بعد أن أُجريت له عملية قسطرة في القلب، وهو بصحة جيدة".

وأضاف :" من المتوقع أن يخرج من المستشفى في الأيام القريبة المقبلة".

ويوم الجمعة الماضية، نُقل الشيخ صبري إلى المستشفى؛ إثر تعرضه لوعكة صحية.

يذكر أن الشيخ صبري قد شغل منصب مفتي القدس والديار الفلسطينية (1994-2006)، واعتقلته "إسرائيل" أكثر من مرّة، آخرها في مارس/ آذار 2021.