خطوات تحضير أكلة المكمورة الأردنية 2022 في البيت .. ابرز مكوناتها

خطوات تحضير أكلة المكمورة الأردنية 2022 في البيت ، وبعد عمليات البحث الكبيرة التي يجريها المواطنين في شتى الدول العربية على جوجل ، اهتم فريق فلسطين اليوم بنتائج تلك العمليات ووضع لكم طريقة عمل الوجبة اللذيذة التي يشتهي كل مواطن تناولها بسبب طعمها الشهي ، علمًا أن خطواتها سهلة جدًا ويمكن لأي ربة بيت اعدادها بكل سهولة .

ويستمر الفريق في وضع الاكلات والوجبات ، فقد ارفقنا لكم خطوات تحضير أكلة المكمورة الأردنية 2022 في البيت ، وقد حرصنا على وضعها حتى يتمكن كافة الأشخاص من اعدادها بكل سهولة تامة ، وفي هذه السطور وضعنا لكم مقادير ومكونات الوجبة .

فريق موقع فلسطين اليوم يحرص يوميًا على وضع طرق اعداد الوجبات اللذيذة كما هو مع طريقة اعداد أكلة المكمورية الأردنية ، كي تعم الفائدة بين الناس ويتمكن الأشخاص وربات البيوت من اعدادها بكل سهولة والتعرف على خطوات ومكونات الوجبات .

مكونات وجبة المكمورة الاردنية

وعن مقادير ومكونات المكمورة الأردنية التي تعد نسبيًا رخيصة الثمن هي التالي: لتحضير العجينة:

4 كأس دقيق أبيض

1 كأس دقيق قمح (أسمر)

½ كأس سمسم

½ كأس حبة البركة

رشة ملح

ماء فاتر للعجن

1 ½ كأس زيت زيتون

لتحضير طبقات العجين:

½ كأس زيت زيتون

لتحضير الحشوة:

3 كأس زيت زيتون

8 بصلات مفرومة خشنة

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

رشة كمون

¼ ملعقة صغيرة هيل

1 ملعقة صغيرة كركم

دجاج مقطعة واحدة

خطوات تحضير المكمورة الأردنية بالدجاج

أولاً: وأولى هذه الخطوات في اعداد وجبة المكمورة بالدجاج ، هو تحضير الحشوة ، إذ يترتب عليك في مقلاة على النار قلبي لبضع دقائق صدور الدجاج ليصبح لونهم أبيض، ثم ارفع الدجاج عن النار ونكهيهم بالهيل المطحون ثم ضعيهم جانباً.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة الماضية ، يترتب عليك تحمية زيت الزيتون والزيت النباتي في قدر على النار واقلي البصل. نكهي بالملح والفلفل، ثم ضع الدجاج في القدر فوق البصل واخلطي حتى تتمازج المكونات. اتركي محتوي القدر جانباً حتى يبرد ثم قطعي الدجاج.

أما عن تحضير العجينة الخاصة بالمكمورة الأردنية : أولا: وفي أولى الخطوات ، إذ في وعاء، اخلطي المكونات الجافة ثم أضيفي الماء حتى يصبح لديك عجينة، ثم أضيف الزيت تدريجياً واعجني بيديك حتى تمتص العجينة كل كمية الزيت.

ثانيًا: وفي الخطوة التالية ، قم بتقسيم العجينة إلى 10 كرات واتركيها ترتاح 5 دقائق، وفي مدي كرات العجين على شكل دوائر متوسطة الحجم.

ثالثًا: وفي الخطوة الثالثة ، قم بتصفية أول دائرة في صينية فرن وضعي فوقها البصل المقلي مع الزيت. ثم بعد ذلك أعيدي الكرة حتى الوصول إلى الطبقة الخامسة.

رابعًا: قم بتوزيع صدور الدجاج المقطعة على الطبقة الخامسة ثم غطيها بطبقة أخرى من العجين وادهنيها بمزيج الزيت البصل.

خامسا: وفي الخطوة الخامسة والاخيرة قم بأعداد الكرة حتى الانتهاء من كمية العجين، ثم أدخلي المكمورة إلى فرن محمى مسبقاً على حرارة متوسطة حتى يصبح وجهها ذهبي، ثم اخرجيها من الفرن ونقطعها وبذلك تكون جاهزة للتقديم ونتمنى لكم طعامًا هنيئًا وصحيًا .