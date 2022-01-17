اللجنة القطرية تعلن موعد صرف المنحة النقدية للأسر المتعففة بغزة عن شهر 1-2022

أكد السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الإثنين، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر التنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر يناير من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الثلاثاء الموافق 18/01/2022م.

وأوضح السفير العمادي، في بيان له، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 97 ألف أسرة من الأسر المستورة، والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين سعادته أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة، وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.