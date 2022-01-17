طالع موعد صرف المنحة القطرية عن شهر 1-2022 لاستلام 100 دولار .. آلية الصرف ورابط الاستعلام الجديد

يبحث المئات من الأسر المتعففة عن موعد صرف المنحة القطرية عن شهر 1-2022 ومع بدء اللجنة القطرية في إرسال الرسائل إلى المستفيدين من المنحة من أجل استلام المئة دولار التي تقدم منذ عام 2018 ، وفي الساعات الأخيرة سجل محرك جوجل عمليات بحث واسعة يطلب فيها المنتفعون التعرف على موعد صرف الأموال ، فريق فلسطين اليوم وضع لكم في هذه السطور ، مع رابط الفحص .

ومع تزايد عمليات البحث ، وضع لكم الفريق موعد عرض صرف المنحة القطرية عن شهر يناير 2022 ، فيما تشهد الأجواء حالة من الترقب الشديد في توزيع 100 دولار على ما يقارب 97 ألف عائلة تعاني من معاناة الفقر وسوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 15 عاما .

موعد صرف المنحة القطرية 2022 الجديد لاستلام 100 دولار

حتى كتابة هذه السطور لم تعلن اللجنة القطرية عن رابط فحص أسماء المستفيدين المنحة القطرية من أجل استلام 100 دولار عن شهر 1 يناير ، إلا أنها أعنلت عن موعد الصرف وهو يوم غد الثلاثاء الموافق 19-1-2022 ، ستقدم اللجنة القطرية لنحو 97 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة .

ونعلمكم نحن في فريق موقع فلسطين اليوم، أنه حال تم الاعلان رسميًا عن رابط الفحص وموعد الصرف سنوفر لكم الرابط والموعد في هذه المقالة .

آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 1-2022

وحول آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 1-2022 فقد قال المسؤول الاممي: عملية الصرف ستتم وفق الآلية التي تمت خلال الشهر الماضي عبر أماكن صرف معتمدة ومحددة تم الاتفاق عليها بين الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي التابع لها وبين السلطة الفلسطينية وبدعم من دولة قطر .

وعن عملية صرف المساعدات النقدية فإنه لا توجد إشكاليات كما أنه ستصل رسائل للمستفيدين تشير إلى موعد ومكان الاستلام بالتحديد. وفي أحدث تصريح للفير العمادي، فقد بين سعادته أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

أخبار المنحة القطرية

وقد أكدت مصادر محلية، أنه تم حجب عشرات المستفيدين ممن استفاد 23 مرة من المنحة، وتم اضافة اسماء جديدة لأول مرة تستفيد، وتم اضافة اسماء من مستفيدي الشؤون الاجتماعية

كما أن هناك مستفيدين جدد لم تصلهم رسائل سيتم تفعيل رابط المنحة لتحديث ارقامهم لتصلهم الرسائل.