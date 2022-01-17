تفاصيل: الحالة الصحية للأسير أبوحميد

أوضح ناجي أبو حميد شقيق الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، اليوم الإثنين، أن تحسنا طفيفاً طرأ على الوضع الصحي لشقيقه، وفق ما أبلغه مدير العناية المكثفة في مستشفى "برزلاي" في مدينة عسقلان داخل أراضي العام 48 المحتلة.

وبين أبوحميد في تصريحات صحفية، أن الأطباء أبلغوه أن رئتي شقيقه تعملان حاليا بنسبة 30%، الأمر الذي جعلهم يضعونه في حالة تنويم، لأن أي جهد قد يؤثر على أدائهما، في المستقبل.

ويذكر أنّ الأسير أبو حميد (49 عامًا) من مخيم الأمعري بمدينة رام الله، هو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في المعتقلات "الإسرائيلية "، وتعرض منزلهم للهدم عدة مرات على يد قوات الاحتلال، وحُرمت والدتهم من زيارتهم لعدة سنوات.