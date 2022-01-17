الكشف عن أقدم "شبكة تواصل اجتماعي" عبر التاريخ.. ما قصتها؟

اكتشف مجموعة من العلماء أقدم شبكة اجتماعية في العالم، وكانت موجودة في إفريقيا منذ 50 ألف عام.

واعتمدت الشبكة على تبادل، وتجارة الخرز، والتي كانت واحدة من أقدم الصناعات التي أنشأتها البشرية.

درس باحثون من ألمانيا أكثر من 1500 خرزة تم العثور عليها في جنوب وشرق إفريقيا، إذ أظهر التحليل أنه تم تبادلها من قبل أشخاص عاشوا على مسافات بعيدة عن بعضهم البعض.

وتغطي المنطقة التي تم فيها حفر الخرزات حوالي 2900 كيلو مترا. بمقارنة القطر الخارجي للصدفة، وحجم الثقوب الداخلية، وسماكة الجدران، ووجد العلماء أنه منذ حوالي 50 ألف عام، بدأ الناس في صنع زخارف متطابقة تقريبًا.

ومع ذلك، يفصل المجموعات التي صنعت الخرزات بمسافات شاسعة. خلص العلماء إلى وجود روابط بين هذه المجتمعات المنقسمة.

وأشاروا إلى أن "النتيجة مفاجئة، لكن النمط واضح".

لكن الشبكة الاجتماعية الأولى في العالم لم تدم طويلاً، منذ حوالي 33000 عام، إذ اختفت الخرزات من جنوب إفريقيا، ولم تبق إلا في الشرق، فيما أرجع العلماء هذا إلى تغير المناخ.