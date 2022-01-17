مدرب السعودية يعلن القائمة لمواجهتي عمان واليابان

استدعى مدرب منتخب السعودية، الفرنسي هيرفي رينار، 26 لاعبا إلى تشكيلة "الأخضر" التي ستواجه منتخبي عمان واليابان في التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره العماني في 27 يناير في الرياض، قبل حلوله ضيفا على اليابان في الأول من فبراير المقبل.

ويتصدر "الأخضر" ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، بفارق 4 نقاط عن اليابان الثانية (12 نقطة)، فيما تحتل أستراليا المركز الثالث مع 11 نقطة.

وجاءت تشكيلة المنتخب السعودي على النحو التالي:

لحراسة المرمى: محمد العويس، فواز القرني، محمد الربيعي، زياد البواردي.

للدفاع: زياد الصحفي، عبد الإله العمري، سلطان الغنام، أحمد شراحيلي، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، محمد البريك، سعود عبد الحميد، متعب الحربي.

للوسط: عبد الإله المالكي، علي الحسن، محمد كنو، هتان باهبري، سلمان الفرج، عبد الرحمن غريب، سالم الدوسري، عبد الرحمن العبود، سامي النجعي.

للهجوم: خالد الغنام، فراس البريكان، صالح الشهري، فهد المولد.