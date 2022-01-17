رابط فحص الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المنحة القطرية الجديدة عن شهر يناير 2022 .. آلية الصرف والموعد

رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية الجديدة عن شهر يناير 2022 حيث يبحث مئات آلاف المنتفعين في قطاع غزة عن رابط الاستعلام وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي ستجيب عن استفساراتكم ، ويترقب هؤلاء بفارغ من الصبر صرف المساعدات النقدية والاعلان عن موعد صرفها في كافة فروع مكاتب البريد بجميع محافظات القطاع ، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن ذلك خلال الساعات المقبلة .

وقد وضعنا لكم أحدث الاخبار و رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية عن شهر يناير 2022 حيث سيتمكن الجميع من المستفيدين من المنحة القطرية التي تقدمها اللجنة القطرية برئاسة محمد العمادي منذ عام 2018 ، من التعرف على الإجابات وهي على النحو التالي:

رابط صرف المنحة القطرية 2022 الجديد لاستلام 100 دولار

حتى كتابة هذه السطور لم تعلن اللجنة القطرية عن رابط فحص أسماء المستفيدين المنحة القطرية من أجل استلام 100 دولار عن شهر 1 يناير ، وأيضا لم تعلن عن موعد صرف المنحة ، إلا أن التوقعات تقول أن عملية الصرف تكون خلال الايام المقبلة القليلة .

ونعلمكم نحن في فريق موقع فلسطين اليوم، أنه حال تم الاعلان رسميًا عن رابط الفحص وموعد الصرف سنوفر لكم الرابط والموعد في هذه المقالة .





شروط للاستفادة من أموال المنحة القطرية

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: الشرط الأول: من استلم أقل من 21 مرة .

ثانيًا: من استلم 21 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.

آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 1-2022

وحول آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 1-2022 فقد قال المسؤول الاممي: عملية الصرف ستتم وفق الآلية التي تمت خلال الشهر الماضي عبر أماكن صرف معتمدة ومحددة تم الاتفاق عليها بين الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي التابع لها وبين السلطة الفلسطينية وبدعم من دولة قطر .

وعن عملية صرف المساعدات النقدية فإنه لا توجد إشكاليات كما أنه ستصل رسائل للمستفيدين تشير إلى موعد ومكان الاستلام بالتحديد.