بالفيديو والصور شهيد برصاص الاحتلال قرب مفترق عصيون جنوب بيت لحم

استشهد ظهر اليوم الاثنين 17/1/2022 ، شاب فلسطيني متأثراً بجراحه بعد اطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال على مفرق مستوطنة عصيون جنوب بيت لحم.

وأطلقت قوات الاحتلال النار من على بعد امتار قليلة، حيث اصيب الشاب برأسه، حيث اظهر الفيديو وجود الشاب على الارض مدرجا بالدماء من رأسه.

وأكدت مصادر أمنية ، ان المعلومات الأولية تفيد بقيام قوات الاحتلال المتمركزة عند مفرق "غوش عصيون" بإطلاق الرصاص على شاب، لم يتسن معرفة هويته بعد، دون معرفة وضعه الصحي.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال منعت وصول طواقم الإسعاف للمصاب.





