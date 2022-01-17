كورونا فلسطين : ارتفاع الوفيات والاصابات بكورونا بالضفة

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاثنين 17/1/2022، عن تسجيل 8 وفيات و823 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و195 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أن 3 حالات وفاة سجلت في بيت لحم، وحالتان في الخليل، وحالتان في طوباس، وحالة في جنين.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "رام الله والبيرة 216، نابلس 106، بيت لحم 125، طوباس 14، طولكرم 36، الخليل 75، ضواحي القدس 44، سلفيت 7، جنين 32، قلقيلية 4، أريحا والأغوار 21، قطاع غزة 143.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "رام الله والبيرة 78، نابلس 35، بيت لحم 16، طوباس 11، طولكرم 8، الخليل 7، ضواحي القدس 3، سلفيت 3، جنين 3، أريحا والأغوار 6، قطاع غزة 25".

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وبينت وزيرة الصحة وجود 58 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 94 مريضاً، بينهم 24 مصابا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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