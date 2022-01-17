تفاصيل جديدة حول مصير مستشفى "خالد الحسن" بلسان محمد أشتية

قدم محمد اشتيه رئيس وزراء حكومة رام الله اليوم الاثنين 17/1/2022 تفاصيل جديدة حول مستشفى خالد الحسن خلال جلسة الحكومة اليوم إن فكرة انشاء المستشفى جاءت من اجل توطين الخدمة الصحية وتوفير خدمات لأهلنا وسلامتهم.

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس شكل مجلس أمناء برئاسة المرحوم الطيب عبد الرحيم لمتابعة الفكرة وتم تكليف بكدار لتحضير المخططات الهندسية والتي طرحت بمسابقة دولية اشترك فيها مكتب هندسي فلسطيني وآخر أردني والثالث بريطاني متخصص بالمستشفيات، وانجزت المخططات والتكلفة كانت مرتفعة جدا، حيث تصل تكلفة البناء الى اكثر من 160 مليون دولار عدا عن المعدات.

وأضاف أن مجلس الأمناء أراد بدء العمل من اجل تشجيع المانحين على المساعدة في انجاز المشروع وتم الحديث مع بعض الاشقاء العرب ولكن لم نحصل على التمويل المطلوب.

وأشار رئيس الوزراء أنه تم الدعوة الى التبرع لإنشاء المستشفى وتم جمع التبرعات للمشروع لكنها كانت متواضعة جدا بالمقارنة مع التكلفة واودعت في حساب خاص، وأصبح رئيس الصندوق محمد مصطفى، رئيسا لمجلس أمناء المستشفى، وافادني ان المبلغ مودع لدى البنك وانه يتم تدقيقه من قبل شركة طلال أبو غزالة.

وتابع: لاحقا أصدر الرئيس قرارا بتشكيل مؤسسة خالد الحسن لأمراض السرطان برئاسة وزيرة الصحة ومعها مجلس أمناء يضم عددا من المتخصصين، واعطى توجيهاته بان يصار الى تطوير اقسام جديدة في المستشفيات الحكومية والخاصة لمساعدة مرضى السرطان، وان يتم إعادة المخططات بحيث يكون المستشفى المقترح اقل تكلفة وقابل للإنجاز.