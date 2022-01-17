رابط المنحة القطرية 100دولار شهر يناير 2022

رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر يناير 2022، بدأت الأمم المتحدة بإرسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة التي تعاني من أوضاع معيشية واقتصادية صعبة، بسبب الحصار المفروض منذ 16 عاما، الأمر الذي أدى إلى شل كل أركان الاقتصاد الفلسطيني ووقف المصانع ورفع نسبة البطالة إلى مستويات قياسية، صنفت الأعلى على المستوى العالمي.

وتبحث الأسر الفقير مطلع كل شهر عن رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر يناير 2022، كونها تعول عليها كثيرا في جلب أدنى احتياجاتها المنزلية والمعيشية، وخاصة بعد توقف عشرات أرباب الأسر عن العمل في القطاع بسبب الحصار المفروض، ومنع ادخال المواد اللازمة للصناعة.

رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر يناير 2022

ووضعت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر يناير 2022، لتسهيل مهمة فحص أسمائهم دون معاناة البحث عنه عبر مواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي.

وتوقف صرف المنحة القطرية بعد العدوان "الإسرائيلي" الأخير على قطاع غزة شهر مايو 2021، وهو ما فاقم معاناة الأسر الفقيرة، إلا أن الأطراف ذات العلاقة توصلت إلى آلية لصرف المنحة وكانت عبر الأمم المتحدة، والتي بدورها تقوم بإرسال رسائل للمواطنين المستفيدين منها بعد توفر الأموال القطرية.

موعد المنحة القطرية 100 دولار شهر يناير 2022

وقبل العدوان الأخير، كانت تصرف المنحة القطرية 100 للأسر الفقيرة، بإشراف كامل من اللجنة القطرية ووزارة التنمية الاجتماعية في غزة، عبر رابط فحص الأسماء المستفيدة، وكان المستفيد يتلقاها عبر بنوك البريد في قطاع غزة أو نقاط تحددها الجهات المختصة، قبل أن تشرف الأمم المتحدة على زمام الأمور في يتعلق بالصرف وآليته.

ومطلع شهر، تخرج وزارة التنمية الاجتماعية ببيان أو تصريح صحفي تحدد آلية صرف المنحة القطرية، والفئات المستفيدة وأعدادها، إذ كانت تصرف لنحو 160 ألف مستفيد قبل أن يتقلص العدد نحو 95 ألفا وفق الجهات الرسمية المشرفة على الكشوفات.

وأعلنت مصادر محلية، بأن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، سيزور غدا الثلاثاء، قطاع غزة عير حاجز بيت حانون/ "إيرز".