بالفيديو انفجارات وحريق قرب مطار أبو ظبي والحديث عن طائرات مسيرة

وقع انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح في أبوظبي صباح اليوم الإثنين، وأظهرت التحقيقات الأولية أنه تم لرصد أجسام طائرة صغيرة، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

وحسب الوكالة فإن شرطة أبو ظبي أكدت "اندلاع حريق صباح اليوم مما أدى إلى انفجار في عدد 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك، كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".

وقالت نقلا عن الشرطة إن التحقيقات الأولية تشير "إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعتا في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق".

وأكدت أن السلطات المختصة فتحت تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، مشيرة إلى أنه لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين.

وعقب الانفجار في أبو ظبي، قال المتحدث العسكري باسم "انصار الله" يحي سريع، إنهم سيكشفون خلال ساعات تفاصيل عملية عسكرية في العمق الإماراتي.

من جانبه، قال التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب على اليمن، إنه رصد وتابع تصعيدا عدائيا باستخدام طائرات مسيرة من قبل "انصار الله"، مشيرا إلى أن عددا من الطائرات المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي.