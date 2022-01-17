بالفيديو لليوم الثاني على التوالي ..مظاهرات في بئر السبع اسناداً للنقب وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين

تظاهر العشرات من أهالي النقب، اليوم الإثنين، لليوم الثاني على التوالي، أمام المحكمة في مدينة بئر السبع، مطالبين بتسريح كافة معتقلي النقب الذين اعتقلتهم الشرطة الإسرائيلية، إثر تصديهم واحتجاجهم على ما تتعرض له قرية الأطرش - سعوة من تجريف للأراضي وتحريشها من قبل السلطات الإسرائيلية، واعتقالات، واقتحامات للمنازل، وقمع لاحتجاجاتهم التي انطلقت ضد سلب أراضيهم من قبل السلطات الإسرائيلية.

وردد المتظاهرون هتافات ورفعوا لافتات كتبت عليها شعارات مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، ووقف الاعتداءات على المواطنين العرب، وعدم سلب الأراضي في النقب.