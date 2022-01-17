البدء بإرسال رسائل المنحة القطرية للأسر المتعففة لهذا الشهر

بدأت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين 17/1/2022، بإرسال رسائل المنحة القطرية الـ 100 دولار للمواطنين في قطاع غزة عن شهر يناير 2022.

وأفاد مواطنون وصلتهم الرسالة، أن سعر صرف الـ 100 دولار سيكون 310 شواكل، كما جرى الشهر الماضي، حيث تعد هذه الرسالة الأولى باعتبارها تمهيداً لصرف المنحة، والتي يتم إرسالها على مدار عدة أيام.

وكشفت المصادر أن قيمة المنحة القطرية حالياً فقط 310 شيكل، بعد أن كانت تُصرف 320 شيكل بالآلية الجديدة.

وعللت المصادر انخفاض قيمة المنحة القطـرية بسبب انخفاض قيمة صرف الدولار إلى شيكل حالياً.

وجرت العادة، أن تكون عملية الصرف عبر النقاط التي حددتها وزارة التنمية بالتعاون اللجنة القطرية والأمم المتحدة.