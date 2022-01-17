الشيخ عدنان : ارتقاء الشيخ "الهذالين" شهيداً يزيدنا مقاومة ويجذر حقنا في أرضنا

أكد القيادي المحرر الشيخ خضر عدنان اليوم الاثنين 17/1/2022 ، ان ارتقاء الشيخ الهذالين جنوب الخليل يزيدنا عداءً ومقاومةً للاحتلال المجرم ، معتبراً أن دم الشيخ الهذالين يجذر حقنا في أرضنا ومقاومة الإحتلال دفاعاً عنها.

ودعا القيادي عدنان جماهير شعبنا في القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، والضفة وخاصة في جبل خليل الرحمن، للمشاركة الحاشدة في تشييع جثمان الشيخ الشهيد الهذالين.

ونعى الشيخ عدنان شعبنا وأمتنا أيقونة المقاومة الفلسطينية الشيخ سليمان الهذالين ، متقدماً بأحر التهاني شهادة لشيخ الهذالين من عشيرته والأهل في يطا البطلة ومسافرها الصامدة.