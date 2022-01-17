أحدث احصائية لفيروس كورونا في قطاع غزة

الاثنين
17/1/2022 11:15 صباحا
🔴 اجراء 969 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.
🔴 تسجيل ( 143) اصابة جديدة بفيروس كورونا
🟢 تعافي 25 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.
🔴 لا يوجد حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية
⭕ اجمالي تراكمي للمصابين 191777 اصابة
🔸 اجمالي الحالات النشطة 1393 حالة
🔸 اجمالي المتعافين 188653 حالة
🔸 اجمالي الوفيات 1731 وفاة
🔸اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 54 حالة
🔸 اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 42 حالة.
التطعيمات/
👈🏻 اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة.٠
👈🏻 اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 554655 شخص