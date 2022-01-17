أحدث احصائية لفيروس كورونا في قطاع غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:18 ص
17 يناير 2022
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الاثنين  
17/1/2022  11:15 صباحا    

 🔴    اجراء 969 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

     🔴 تسجيل ( 143) اصابة جديدة بفيروس كورونا

🟢     تعافي 25 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

      🔴      لا يوجد  حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

     ⭕ اجمالي تراكمي للمصابين  191777 اصابة

🔸    اجمالي الحالات النشطة 1393 حالة  

     🔸 اجمالي المتعافين 188653 حالة 

    🔸 اجمالي الوفيات  1731 وفاة

🔸اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى  54 حالة

🔸 اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 42 حالة.

التطعيمات/
👈🏻 اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1957960 جرعة.٠

👈🏻 اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 554655 شخص

#حركة الجهاد الإسلامي #رام الله #اعتقالات واسعة #محررو الجهاد

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