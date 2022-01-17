أحدث إحصائية لفيروس كورونا في قطاع غزة

سجلت وزارة الصحة، اليوم الإثنين 17/1/2022، تسجيل ( 143) اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأفادت وزارة الصحة، أن الوزارة أجرت 969 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وسجلت تعافي 25 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه لا يوجد حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 191777 اصابة، واجمالي الحالات النشطة 1393 حالة، واجمالي المتعافين 188653 حالة، واجمالي الوفيات 1731 وفاة.

فيما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 54 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 42 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 554655 شخص.