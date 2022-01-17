الاحتلال يعتقل محررين من الجهاد في رام الله

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الإثنين، حملة مداهمة واقتحام لعدد من منازل المواطنين في مدن الضفة المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم تسعة مواطنين من بينهم، المحرران غسان مفيد أبو عادي (29 عاماً)، وهو أسير محرر أمضى ما يقارب 4 سنوات في سجون الاحتلال، كما تعرض سابقاً للاعتقال في سجون السلطة الفلسطينية.

والمحرر إبراهيم مازن أبو عادي (24 عاماً)، أمضى 3 سنوات في سجون الاحتلال، وكلاهما من بلدة كفر نعمة برام الله المحتلة.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل حملة المداهمات والاعتقالات بحق الأسرى والمحررين والكوادر في الضفة المحتلة.