الزراعة: كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ3 أيام لم تحدث منذ سنين وبلغت 150 ملم

أعلن المتحدث باسم وزارة الزراعة م. أدهم البسيوني أن كمية الأمطار كانت وفيرة وغزيرة في الأيام الثلاثة للمنخفض ، وبلغت الحصيلة الاجمالية طيلة أيام المنخفض ال150 ملم، وهذه كمية وفيرة وغزيرة ولم تحدث منذ سنين، وهي مشجعة ومبشرة بالخير للقطاع الزراعي ومتفائلون بأن يكون موسم بإنتاجية عالية.

وقال البسيوني خلال تصريحات لصوت الاقصى منذ بداية الموسم بلغت نسبة الهطول %59 من المعدل العام لكافة المحافظات.

وأوضح ان كمية الامطار بلغت 68 مليون بلغت متر مكعب، يوم أمس وحده كانت كمية الهطول 9.8 مليون متر مكعب، وهذه الكميات التي هطلت خلال الثلاث أيام الماضية فاقت القدرة الاستيعابية للأراضي الزراعية، لكن بفض الله الأضرار في الأراضي الزراعية كانت محدودة جدا.