احذروه.. منتج يزيد من خطر الإصابة بالخرف

أكد خبراء تغذية في بريطانيا، أن تناول اللحوم المصنعة يوميًا يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 44%..

وحلل علماء بريطانيون من جامعة "ليدز"، قاعدة بيانات تحتوي على معلومات حول الخصائص الصحية والوراثية لنحو نصف مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا.

ولمدة ثماني سنوات من المراقبة، سجل العلماء 2896 حالة من حالات الخرف المكتسب.

وبحسب الخبراء، فإن الخطر المتزايد للإصابة بالخرف من اللحوم المصنعة كان هو نفسه بغض النظر عن العامل الوراثي للشخص، واتضح أنه حتى تناول شطيرة باللحم المقدد أو النقانق كل يوم يزيد من احتمالية الإصابة بالخرف بنسبة 44%.

في وقت سابق، تحدث أطباء من كوريا الجنوبية عن ارتباط مرض ألزهايمر بأحد الأمراض المعروفة على نطاق واسع وهو متلازمة التمثيل الغذائي، وأكدوا أن المرضى الذين يعانون من هذه الحالة الشائعة هم أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر 11 مرة من الأشخاص غير المصابين به.