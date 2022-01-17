بالفيديو ملخص مباراة وأهداف نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو

ملخص مباراة وأهداف نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو، حصد ريال مدريد الإسباني ليلة أمس الأحد بطولة كأس السوبر الإسباني بعد تغلبه على أتلتيك بلباو بهدفين لصفر، على استاد الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض، وجاء الهدفين بتوقيع نجم الميرنغي المتألق لوكا مودريتش، أحزر الثاني مهاجم وكابتن الفريق كريم بنزيما من ركلة جزاء، إلا أن بعد المباراة يبحث متابعو كرة القدم العالمية عن أهداف وملخص اللقاء، وخاصة من فاتهم مشاهدة القمة الكروية مباشرة.

وبعد كل مباراة مهمة يباشر فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، إلى البحث عن ملخص وأهداف المباراة لمتابعيه، إذ أنه جلب لكم ملخص مباراة وأهداف نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو التي انتهت بفوز النادي الملكي بهدفين لصفر وتحقيقه البطولة.

ملخص مباراة وأهداف نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو

وحقق ريال مدريد عبر تاريخه 12 بطولة في كأس السوبر الإسباني مع احتساب بطولة الليلة الماضية، فيما أحرز برشلونة 13 كأسا في ذات البطولة متوفقا على الريال ببطولة واحدة.

وسيطر ريال مدريد على مجريات المباراة طوال الوقت، وكان لاعبوه يجولون في الاستاد ويلعبون براحة كبيرة، وهو ما يلخصه تعليمات المدير الفني الإيطالي كارول أنشيلوتي.

ودخل ريال مدريد المباراة بالتشكيلة المعتادة مع غياب المدافع داني كارفخال والجناح ماركو أسينسو بسبب الإصابة، فيما حل النجم رودريغو الذي صنع الهدف الأول مكان ماركو أسينسو، فيما احتل فاسكيز مكان كارفخال.

أهداف نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو

ويحتل نادي اتلتيك بلباو المركز رقم تسعة في جدول ترتيب الدوري الإسباني. وذلك برصيد 28 نقطة تمكن من جمعهم خلال مختلف مواجهاته في مسابقة الدوري الإسباني. فقد نجح اتلتيك في الفوز في 6 مباريات.

فيما تعادل في 10 مباريات أخرى. وتلقى الهزيمة في خمسة مباريات. وتجدر الإشارة إلى أن نادي ريال مدريد يأتي حاليًا في المركز الأول من جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وذلك برصيد تسعة وعشرون نقطة. تمكن من حصدهم بعدما خاض إحدى وعشرون مباراة مختلفة بالدوري الإسباني. وفاز ريال مدريد في خمسة عشر مباراة وتعادل في أربعة مباريات أخرى. بينما لحقته الهزيمة في مواجهتين فقط.