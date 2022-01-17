بالصور والفيديو ..عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الاقصى

اقتحم مستوطنون، اليوم الأثنين 17/1/2022، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي" رغم المنخفض الجوي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية وحاخامات اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

ويشار الي ان المسجد الأقصى يتعرض لإقتحامات من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

من اقتحام مجموعة من المستوطنين المسجد الأقصى صباح اليوم #جيش_فلسطين_الالكتروني pic.twitter.com/ze9dhvbXWl — MAJHOOL (@MAJHOOL33251512) January 16, 2022







