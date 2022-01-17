الجهاد الإسلامي تلتقي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة

التقى وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، يتقدمه عضو المكتب السياسي الشيخ نافذ عزام، وممثل الحركة في لبنان إحسان عطايا، ومسؤول العلاقات الإسلامية في لبنان شكيب العينا، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة سماحة الشيخ ماهر حمود، حيث جرى استعراض آخر التطورات حول القضية الفلسطينية.

وناقش المجتمعون المستجدات التي تهم الشعب الفلسطيني، وتم التأكيد على أن المقاومة الفلسطينية، بمختلف أشكالها، وبمساندة حلفائها، ستفشل كل المؤامرات والمشاريع الصهيونية والأميركية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وجرى خلال اللقاء التنويه بالدور الذي يؤديه علماء المقاومة والدعاة المخلصون من أجل تحقيق الوحدة، وحشد طاقات الأمة، في سبيل تحرير فلسطين.

كما تطرق المجتمعون إلى الأوضاع في قطاع غزة، في ظل الحصار الظالم وتأثيره على الحاضنة الشعبية للمقاومة، وقد أشادوا بصمود أهلنا وبسالتهم في مواجهة الاحتلال الصهيوني إلى جانب المقاومة، ولا سيما في معركة سيف القدس التي تجلى فيها تلاحم الشعب الفلسطيني وفصائل مقاومته بأبهى صورته.

وفي الختام حيا المجتمعون الأسرى الفلسطينيين الذين يخوضون معركة مفتوحة مع الاحتلال، ويواجهون العدو بأمعائهم الخاوية، ويكسرون إرادته، رغم قيودهم في الزنازين والمعتقلات الصهيونية.