سعر الدولار الأمريكي والعملات أمام الليرة السورية في البنوك والسوق السوداء اليوم الاثنين 17-1-2022

سعر الدولار الأمريكي والعملات أمام الليرة السورية اليوم الاثنين الموافق 17-1-2022 ، فريق فلسطين اليوم وضع لكم تفاصيل أسعار الدولار في هذه المقالة بعدما سجل محرك جوجل الشهير عمليات بحث واسعة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم لمعرفة أسعار العملات .

ونقدم لكم في هذه السطور سعر الدولار الأمريكي والعملات في سوريا بالنبوك والسوق السوداء ، إذ تشهيد الليرة في هذه الأيام اضطرابات بين الحين والأخر جراء الحرب المستعرة التي تشهدها البلاد منذ سنوات طوال .

سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية اليوم

وعن سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية اليوم الاثنين الموافق 17-1-2022 ، إذ استقر سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 3585 ليرة للشراء، و3620 ليرة للبيع.

أسعار العملات أمام الليرة السورية اليوم

وبعد ان تعرفنا على سعر الدولار ، نقدم لكم أسعار العملات ، ونبدأ أولاً مع سعر اليورو والإسترليني في سوريا ، إذ هبط سعر اليورو مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ، عند 4100 ليرة للشراء، و4140 ليرة للبيع.

وعند 4910 ليرات للشراء، و4960 ليرة للبيع ، تراجع سعر الجنيه الإسترليني في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ، وننقل بكم إلى سعر الريال السعودي والدرهم الاماراتي .

وعند سعر 977 ليرة للشراء و987 ليرة للبيع، فقد سجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء ، في حين ، صعد سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية بالسوق السوداء ، عند 956 ليرة للشراء و966 ليرة للبيع.

وأيضًا في السوق السوداء ، سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة نحو 11880 ليرة للشراء، و12020 ليرات للبيع .

وتعاني سوريا من أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها العقوبات الغربية وإجراءات فيروس كورونا ، إلى جانب الحرب العسكرية الداخلية المستمر منذ عام 2011 ، الذي ادى إلى انهيار الاوضاع الاقتصادية والمعيشية ، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم .

وللحد من تدهور الليرة السورية اتخذت السلطات مؤخرًا قرارات عدة بينها وقف استيراد بضائع تُعد "كماليات" وملاحقة الصرافين غير الشرعيين، وفق صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة .