يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الإخباري، كافة التحديثات المتعلقة بأسعار العملات والذهب في العديد من البلدان العربية، وفي هذا المقال سنتحدث عن سعر الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية في ظل تراجع سعره في لبنان.

سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 17-1-2022

تراجع سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 17 يناير/كانون الثاني 2022 لدى تعاملات سوق النقد غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 17-1-2022

وأظهرت بيانات إدارة الإحصاء المركزي في لبنان، ارتفاع معدل التضخم بين شهري ديسمبر/كانون الأول 2020 ونوفمبر/تشرين الثاني 2021 بنسبة 178%.

وقالت إدارة الإحصاء: "إن معدل التضخم الرسمي في لبنان هو التغير لمدة 12 شهرا، وهو التغيير بين الشهر الجاري والشهر نفسه في العام السابق".

وأفادت الإدارة أن معدل التضخم من ديسمبر 2018 إلى نوفمبر 2021 بلغ 632%، ومن ديسمبر 2019 إلى نوفمبر 2021 بلغ 584%، ومن ديسمبر 2020 إلى نوفمبر 2021 بلغ 178%، مشيرة إلى أن معدل التضخم لعام 2018 بلغ 4%، ولعام 2019 7%، ولعام 2020 145% وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بلغ معدل التضخم العام 178%.

سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 17-1-2022

تراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأحد، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 24650 ليرة - 24750 ليرة لكل دولار، مقابل 27700 ليرة - 27750 ليرة لكل دولار أمس السبت.

سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 17-1-2022

سعر الدولار في البنك المركزي

احتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه لاستيراد بعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي.

سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 17-1-2022

سعر الدولار في مصرف لبنان المركزي

أعلن مصرف لبنان المركزي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

وبات الحدّ الأدنى للأجور أقل من 23 دولارًا، بينما تواصل أسعار الوقود، والعديد من السلع الأساسية، التي لم تعد مدعومة من قبل السلطات، قفزتها في السوق المحلي.

ويواجه الاقتصاد اللبناني تراجعا منذ 2019 بعدما أدى تراكم الديون وأزمة سياسية إلى دخول البلاد في أسوأ أزمة تشهدها منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في 1975 واستمرت حتى 1990.