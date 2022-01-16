ريال مدريد يتوج بطلاً للسوبر الإسباني

تُوج فريق ريال مدريد، مساء اليوم الاحد، ببطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الـ12 في تاريخه، عقب الفوز على أتلتيك بلباو في المباراة النهائية.

وفاز ريال على أتلتيك بلباو بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وافتتح لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش التسجيل لفريق ريال مدريد في الدقيقة 38 من عمر المباراة، بعد تسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء.

ونجح المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بعد 7 دقائق فقط من انطلاق الشوط الثاني، من تسجيل الهدف الثاني للفريق الملكي من ركلة جزاء.

و تعرض ريال مدريد لموقف محرج قبل نهاية المبارة عندما حصل فريق أتلتيك بلباو على ركلة جزاء قبل دقيقتين من نهاية المباراة.

وقد نجح حارس الريال البلجيكي تيبو كورتوا في التصدي لركلة الجزاء التي سددها راؤول جارسيا، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الملكي بنتيجة 2-0.

وبذلك يحصل فريق ريال مدريد على لقب كأس السوبر الإسباني للمرة الـ12 في تاريخه، والثانية في آخر 3 سنوات، لذا فقد أصبح الفريق الملكي على بعد لقب وحيد من برشلونة، الفريق الأكثر حصولا على بطولة كأس السوبر الإسباني برصيد 13 لقبا.