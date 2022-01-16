سعر الدولار والعملات أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 17-1-2022 في البنوك المصرية

سعر الدولار الامريكي والعملات أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 17-1-2022 في البنوك المصرية ، وفي ساعات الصباح الباكر سجل محرك جوجل عمليات بحث كبيرة من قبل المواطنين في جمهورية مصر العربية يطلب فيها الجمهور التعرف على أسعار العملات ، هذا الأمر دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي توضح لكم الأسعار كما جاءت خلال تعاملات اليوم.

ونرصد لكم يوميًا سعر الدولار الأمريكي والعملات أمام الجنيه المصري حيث سيتعرف الجميع على أسعار العملات بمجرد الانتهاء من قراءة هذه المقالة والتي تأتي ضمن سلسلة مقالات نشرها لكم مع كل صباح يوم جديد نتناول فيها أسعار العملات ، وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

سعر الدولار الامريكي والعملات أمام الجنيه المصري اليوم

وقد جاءت أسعار الدولار والعملات ، على النحو التالي: إذ ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع.

فيما جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري سجل 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما ونستكمل معكم باقي المقالة حول أسعار العملات في مصر ، بحسب البنك الأهلي المصري، إذ تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري مسجلا 17.82 للشراء، 18.07 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس كان بـ 17.88 للشراء، 18.06 جنيه للبيع.

وعند 21.35 جنيه للشراء، 21.62 جنيه للبيع، جاء سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، مقابل سعره الخميس كان بـ 21.42 جنيه للشراء، 21.63 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ونواصل معكم تقديم أسعار العملات اليوم الاثنين الموافق 17-1-2022 كما وعند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري.

وعند 49.63 جنيه للشراء، و 52.18 جنيه للبيع، فقد سجل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه ، مقابل سعره الخميس كان بـ 49.63 جنيه للشراء، و 52.11 جنيه للبيع.

ملاحظة : وفي نهاية المقالة التي هي بعنوان سعر الدولار الامريكي والعملات أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 17-1-2022 ، فقد ننوه إلى أسعار الدولار والعملات جاءت وفقًا تحديثات البنك الأهلي المصري .