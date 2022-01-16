مستوطنون يهاجمون منزلين في سبسطية بنابلس

هاجم مستوطنون متطرفون، مساء اليوم الأحد، منزلين على مدخل بلدة سبسطية شمال غرب نابلس شمال الضفة المحتلة.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم :"إن عشرات المستوطنين هاجموا منزلين بالحجارة بالقرب من مدخل البلدة، تعود ملكيتهما للموطنين أحمد مخمير وبلال عمر، وقد تصدى الأهالي لهم".

وأضاف عازم :"أن المنطقة تشهد انتشارا واسعا للمستوطنين من مدخل سبسطية حتى مفترق بلدة بزاريا، على طول الطريق الواصل بين جنين ونابلس".

وكان قد أصيب عدد من الشبان بحالات اختناق، مساء اليوم الأحد، خلال تصديهم لهجوم المستوطنين على قرية برقة شمال غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.